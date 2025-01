Persija Vs Persita: Macan Kemayoran Incar Kemenangan ke-101

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menargetkan meraih kemenangan ke-101 di era Liga 1 (sejak 2017), pada pekan ke-19 BRI Liga 1, melawan Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (19/1) malam WIB.

Catatan 100 kemenangan Persija selama era Liga 1 adalah 17 menang di musim 2017, 18 (2018), 11 (2019), satu (2020), sebelas (2021/2022), 20 (2022/2023), 12 (2023/2024), dan sepuluh (musim ini).

Arsitek Persija Carlos Pena menyebut pasukannya dalam kondisi siap tempur untuk meladeni perlawanan tim tamu.

Hattrick kemenangan dalam tiga laga terakhir Macan Kemayoran -julukan Persija, yakni vs PSS, vs Malut United, dan vs Barito Putera menjadi modal berharga untuk menebalkan kepercayaan diri.

“Persiapan berjalan bagus. Kami memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Para pemain sangat termotivasi untuk bermain lagi di depan para pendukung kami untuk bermain lagi di JIS. Jadi, kami sangat termotivasi untuk pertandingan melawan Persita,” kata Pena.

Namun, diia memahami bahwa Persita datang pun dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraup dua kemenangan beruntun.