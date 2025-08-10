Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Vs Persita: Seragam Agung pun Disebut

Minggu, 10 Agustus 2025 – 09:38 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjanjikan bahwa timnya akan tampil menghibur dan memenangi pertandingan saat melawan Persita Tangerang pada pekan ke-1 BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (10/8) malam WIB.

Souza mengincar start yang bagus, yakni meraih kemenangan.

"Saya punya pemain-pemain bagus dan berkualitas. Namun, hal yang lebih penting adalah kemenangan,” kata Souza.

“Tim yang ingin menjadi juara harus memahami apa yang bisa ditawarkan. Jika memungkinkan, kami akan mengendalikan permainan. Jika tidak memungkinkan, kami akan mencetak gol dan tujuannya adalah mendapatkan tiga poin."

"Tujuan kami bukan bermain cantik. Tujuan kami adalah berjuang sepanjang waktu karena kami harus mewakili seragam agung ini,” imbuh Souza.

Persija memiliki rekor bagus saat bertemu Persita si Pendekar Cisadane.

Laga BRI Super League Persija Vs Persita di Jakarta International Stadium malam ini

