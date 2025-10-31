Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Vs PSBS Malam Ini, Ada yang Kangen Sama Jakmania

Jumat, 31 Oktober 2025 – 08:17 WIB
Gelandang Persija Jakarta Van Basty Sousa. Foto: diambil dari persijaid

jpnn.com - SOLO - Gelandang Persija Jakarta Van Basty Sousa pengin timnya mencetak tiga kemenangan beruntun di pekan ke-11 BRI Super League.

Setelah menaklukkan Persebaya Surabaya dan Madura United di dua pertandingan sebelumnya, Persija kini berambisi mengalahkan PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo, Jumat (31/10) pukul 19.00 WIB.

Laga kandang Persija kali ini tidak digelar di Jakarta International Stadium (JIS) lantaran stadion dalam perbaikan.

Sousa mengatakan main di Solo bukan alasan untuk menurunkan fokus tim. Baginya, yang terpenting adalah seluruh pemain mampu menampilkan performa terbaik di lapangan.

“Kami tetap merasa bermain di kandang meski laga digelar di Solo. Tentu kami juga ingin bermain di Jakarta, di stadion kami sendiri. Namun, kami memahami bahwa stadion sedang dalam proses perbaikan sehingga kami harus menyesuaikan diri,” katanya.

"Harapan kami tetap sama, bisa tampil bagus dan meraih tiga poin," imbuh Sousa.

Ketidakhadiran suporter setia Persija, The Jakmania, juga menjadi perhatian khusus bagi Sousa. Namun, ia memahami situasi tersebut.

“Kami juga sangat merindukan dukungan The Jakmania. Kami tahu betapa pentingnya mereka bagi tim, karena mereka selalu memberikan semangat di setiap pertandingan. Meski kali ini mereka tak bisa hadir langsung, kami akan bermain seolah-olah mereka berada di tribune, mendukung kami seperti biasanya,” ujarnya. (pi/jpnn)

