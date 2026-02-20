Persija vs PSM Hari Ini, Macan Kemayoran Tanpa 2 Pemain Penting

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs PSM Makassar pada lanjutan pekan ke-22 Super League 2025/2026 akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) hari ini Jumat 20 Februari 2026.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza membidik tiga poin saat menjamu PSM Makassar meski tanpa kapten tim Rizky Ridho.

Rizky Ridho dipastikan absen setelah menerima akumulasi kartu kuning.

Bek Timnas Indonesia itu mengoleksi kartu kuning ketujuh musim ini saat Persija menang 1-0 atas Bali United pada pekan sebelumnya.

Selain Ridho, Persija juga kehilangan bek tengah Paulo Ricardo yang mengalami cedera hamstring dan masih dalam pemantauan tim medis.

“Dua-duanya tidak bisa bermain. Satu cedera, satu akumulasi, tetapi kami punya pemain di bangku cadangan yang bisa ganti mereka. Kami akan mencoba menaruh di dalam lapangan formasi terbaik mungkin,” kata Souza pada jumpa pers pra pertandingan di Jakarta International Stadium, Kamis (19/2).

“Jadi itu satu momen untuk grup kami kasih lihat kualitas yang kita (Persija) punya. Tidak ada yang bisa dilakukan (mengenai situasi Ridho). Kita harus cari solusi di dalam grup kita. Dua pemain penting di dalam tim tidak bisa main, tetapi semua pemain saya kasih untuk main, saya percaya,” lanjutnya.

Untuk mengisi kekosongan di lini belakang, Souza masih memiliki sejumlah opsi, termasuk Thales Lira dan Jordi Amat di posisi bek tengah.