JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 22:52 WIB
Persijap Hentikan Bulan Madu Tavares di Persebaya, Arema FC Tertahan
Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di pekan ke-22 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara memastikan bulan madu Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya berakhir.

Tavares yang masuk di awal putaran kedua sempat menikmati masa manis bersama Persebaya; empat laga tak terkalahkan.

Bhayangkara FC menampar Persebaya pekan lalu, mungkin itu baru cobaan. 

Namun, di pekan ke-22 Super League, Sabtu (21/2) malam WIB, Persijap benar-benar menghentikan masa indah Tavares di Persebaya.

Persijap yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi, menang 3-1 dari Persebaya.

Dua gol tuan rumah lahir dari brace Iker Guarrotxena (menit 32, 90+12) dan Alexis Gomez (71).

Persebaya baru membalas melalui penalti Bruno Moreira (menit 90+2)

Gol Persebaya lahir setelah tim tamu bermain dengan sepuluh pemain menyusul Rahmat Irianto kena kartu merah pada menit ke-86.

Hasil Persijap vs Persebaya membuat persaingan di zona merah degradasi Super League makin ketat

