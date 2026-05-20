Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persijap Jepara Bisa Jadi Batu Sandungan, Persib Bandung Wajib Waspada

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:14 WIB
Persijap Jepara Bisa Jadi Batu Sandungan, Persib Bandung Wajib Waspada - JPNN.COM
Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque (tengah). Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Persijap Jepara bisa jadi ancaman mematikan bagi Persib Bandung yang tinggal selangkah lagi meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Di putaran pertama, Persib punya pengalaman buruk ketika tampil di Stadion Gelora Bumi Kartini. Marc Klok cum suis harus pulang dengan tangan kosong seusai kalah dengan skor 1 - 2.

Hampir pulang dengan satu poin, harapan itu pupus, setelah Persijap bisa mencetak gol kemenangan, satu menit sebelum pertandingan berakhir.

Baca Juga:

Sabtu besok, Persib Bandung akan kembali berhadapan dengan Persijap di kandang sendiri. Bukan pertandingan biasa, ini akan jadi laga penentu Persib di akhir musim.

Maung Bandung tinggal butuh satu poin lagi untuk mengunci gelar juara ke-3 berturut-turut.

Asisten Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan timnya sudah menganalisis peta kekuatan Persijap, termasuk kesalahan yang terjadi di putaran pertama.

Baca Juga:

Menurutnya, kemenangan Persijap kemarin menandakan mereka adalah tim yang bagus. Meskipun berstatus tim promosi, Laskar Kalinyamat mampu membuktikan kelayakannya bersaing di Liga 1.

"Itu hanya menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkannya di babak terakhir," kata Igor di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Persib Bandung wajib waspada saat menjamu Persijap Jepara tim yang pernah mempermalukan Marc Klok cs di putaran pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persijap Jepara  persib vs persijap  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp