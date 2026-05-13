Persijap Jepara Selamat Degradasi, Kini Bisa Jadi Penentu Juara Super League

jpnn.com - Persijap Jepara berpeluang menjadi penentu arah perebutan gelar BRI Super League 2025/26.

Laskar Kalinyamat yang baru saja lepas dari jeratan degradasi akan menutup musim dengan menghadapi dua tim papan atas, yakni Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung.

Persijap dipastikan bertahan di kasta tertinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persita Tangerang di Stadion Internasional Banten, Minggu (10/5/2026).

Tambahan tiga poin membuat tim asal Jepara itu mengoleksi 34 angka dan bertengger di posisi ke-13 klasemen sementara Super League.

Jumlah tersebut sudah cukup untuk memastikan Persijap aman dari kejaran Persis Solo yang saat ini menghuni zona degradasi dengan koleksi 28 poin.

Secara matematis, Persis memang masih bisa menyamai perolehan angka Persijap. Namun, Laskar Sambernyawa kalah dalam catatan head-to-head, sehingga tak mungkin lagi menyalip rivalnya itu.

Gelandang Persijap Dicky Kurniawan mengungkapkan keberhasilan timnya keluar dari tekanan tak lepas dari solidnya kebersamaan di dalam skuad.

"Kami berusaha menjalankan semua instruksi pelatih. Selain itu, para pemain juga terus saling memberi dukungan satu sama lain," ucapnya.