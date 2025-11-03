Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun

Senin, 03 November 2025 – 17:46 WIB
Persijap Keok, Malut United Ukir Kemenangan ke-5 Beruntun - JPNN.COM
Bomber Malut United David Da Silva. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - JEPARA – Malut United melanjutkan catatan kemenangan beruntun di Super League.

Melakoni laga pekan ke-11 di kandang Persijap Jepara, Stadion Bumi Kartini, Senin (3/11) sore WIB, Malut United menang 2-1.

Itu kemenangan ke-5 dalam lima laga terakhir, sekaligus memberikan kekalahan ke-5 beruntun buat Persijap Jepara.

Baca Juga:

Malut United unggul lebih dahulu melalui Gustavo Franca pada menit ke-39.

Baca Juga:

Statistik pertandingan ada di atas, geser.

Tuan rumah Persijap menyamakan kedudukan melalui penalti Carlos Franca pada menit ke-67.

Persijap makin kerepotan meladeni Malut United lantaran harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-80

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap Vs Malut United  Malut United  Super League  Persijap 
BERITA PERSIJAP VS MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp