Persijap Tak Lagi Sekadar Bertahan, Mario Lemos Kini Dibebani Target Lebih Tinggi

jpnn.com - Keberhasilan bertahan di Super League membuat Persijap Jepara mulai memasang target yang lebih tinggi untuk musim 2026/27.

Manajemen Laskar Kalinyamat ingin melanjutkan tren positif tersebut bersama Mario Lemos yang baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak.

Keputusan mempertahankan pelatih asal Portugal itu tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pencapaiannya musim lalu, tetapi juga bagian dari upaya klub membangun tim yang lebih kompetitif.

Musim lalu, fokus utama Persijap adalah mengamankan posisi di Super League. Namun, kini situasinya berubah.

Dengan fondasi tim yang dinilai makin kuat, atmosfer kompetitif yang mulai terbentuk, serta perkembangan positif dalam organisasi tim, Persijap ingin keluar dari bayang-bayang tim papan bawah.

Mario Lemos pun menyambut tantangan tersebut dengan penuh optimisme. Sang pelatih menegaskan seluruh elemen tim harus menjaga fokus dan semangat untuk mengejar target baru yang lebih ambisius.

"Menyambut musim yang baru, mari melangkah maju dengan penuh percaya diri, tetap fokus, bekerja keras, dan mengejar tujuan bersama-sama," ujar Lemos.

Presiden Klub Persijap M Iqbal Hidayat mengakui ekspektasi publik Jepara kini jauh lebih besar dibanding musim sebelumnya.