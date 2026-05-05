JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persijap Tumbang di Kandang, Mario Lemos Akui Satu Hal tentang Persija

Selasa, 05 Mei 2026 – 08:12 WIB
Duel Persijap Jepara (jersei merah) vs Persija Jakarta (jersei putih) pada pekan ke-31 BRI Super League. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persijap Jepara kembali mendapati hasil minor setelah takluk dari Persija Jakarta pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persijap vs Persija di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Dua gol Macan Kemayoran lahir melalui aksi Rayhan Hannan dan Gustavo Almeida.

Hasil ini membuat Laskar Kalinyamat menelan dua kekalahan beruntun, setelah sebelumnya kalah 0-1 di markas Dewa United.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku timnya tidak mampu menjalankan rencana permainan secara maksimal, terutama setelah kebobolan di babak kedua.

"Dalam situasi kalah, sulit untuk mengatakan taktik berjalan sesuai rencana. Di babak pertama kami sebenarnya punya beberapa peluang, tetapi tidak mampu memanfaatkannya."

"Setelah kebobolan, kami mencoba bangkit, namun justru kembali kebobolan lewat serangan balik. Apa pun itu, kami sudah bekerja keras," tegasnya.

Dia juga menegaskan bahwa dua kekalahan beruntun menjadi catatan yang harus segera diperbaiki oleh Persijap.

