Persijap Vs Dewa United 0-3, Putaran Pertama Super League Usai, Cek Klasemen

Senin, 12 Januari 2026 – 21:45 WIB

jpnn.com - JEPARA - Laga Persijap Jepara vs Dewa United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Seni (12) menutup pekan ke-17 atau minggu terakhir putaran pertama Super League musim ini.

Tuan rumah menyerah 0-3 dari Dewa United.

Tim tamu menguasai jalannya pertandingan, memiliki lebih banyak peluang ketimbang Persijap.

Cek statistik pertandingan pada IG di bawah ini.

Hasil itu membuat Persijap Jepara bertahan sebagai juru kunci.

Sementara itu, Dewa United nongkrong di peringkat ke-11.