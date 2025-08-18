Persijap vs Persib: Laskar Kalinyamat Tak Ciut, Punya Modal untuk Menang

jpnn.com - Persijap Jepara, tim promosi yang membawa misi bertahan di BRI Super League, akan menghadapi ujian berat saat menjamu juara bertahan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025).

Pada pekan pertama, Persijap sukses menahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1. Pemain asal Brasil Carlos Franca jadi pahlawan berkat gol penyama kedudukan pada menit akhir menjelang laga bubar.

Persijap tak Silau dengan Persib

Pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan timnya makin percaya diri bisa bersaing di Super League setelah melihat hasil akhir laga kemarin. Begitu juga saat melawan Persib, mereka optimistis bisa meraup poin penuh.

"Setelah main dari Makassar, kami melakukan persiapan yang cukup, dan ada pre-season hampir dua bulan. Jadi, kami lebih siap untuk pertandingan besok (malam ini)," kata Lemos.

Suporter Menjadi Faktor Penting

Menurut Lemos, kehadiran suporter di stadion nanti menjadi faktor penting untuk membangkitkan semangat pemain di atas lapangan.

"Pasti siap juga karena akan ada banyak suporter yang mendukung. Kami akan (berjuang) maksimal," ujarnya.

Juru taktik asal Portugal itu cukup yakin Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- bisa mengalahkan Persib yang berstatus juara bertahan. Dia memnita para pemainnya bekerja keras sampai menit akhir.

“Kami lebih percaya diri setelah di pertandingan pertama mendapatkan satu poin. Ini merupakan hasil kerja keras dan usaha sampai akhir pertandingan,” terangnya. (mcr27/jpnn)