Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persijap Vs Persita: Ada Gol Pelan Mematikan dan Berebut Menendang Penalti di Babak Pertama

Minggu, 21 September 2025 – 16:33 WIB
Persijap Vs Persita: Ada Gol Pelan Mematikan dan Berebut Menendang Penalti di Babak Pertama - JPNN.COM
Mesin Gol Persijap Jepara Carlos Franca. Foto: IG persijap_jepara

jpnn.com - JEPARA - Persijap Jepara unggul dari Persita Tangerang di babak pertama duel pada pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (21/9) sore WIB.

Gol tuan rumah tercipta pada menit ke-9 melalui skema apik, kerja sama tiga pemain asing.

Carlos Franca menjadi eksekutor.

Baca Juga:

Pemain dari Brasil itu menyundul bola, pelan saja, lalu memantul ke rumput Gelora Bumi Kartini, kemudian pantulan bolanya mengarah mematikan ke gawang, tak terjangkau kiper Persita Igor Rodrigues.

Baca Juga:

Itu gol ketiga Franca setelah gawang PSM Makassar dan Persib Bandung.

Drama terjadi pada menit ke-27. Persijap mendapat penalti, tetapi Sudi Abdallah gagal mengeksekusi.

Banyak drama di babak pertama laga Super League Persijap vs Persita di GBK Jepara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap Vs Persita  Persijap  Super League  Persita 
BERITA PERSIJAP VS PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp