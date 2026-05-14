Persik Kediri Anggap Persija Jakarta Lawan Spesial, Kenapa?

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta akan mendapat perlawanan serius saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel Persik vs Persija akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5/2026).

Macan Putih selaku tuan rumah ingin pertandingan kontra Persija sebagai penutup manis laga kandang musim ini.

Meski posisi Persik sudah aman di Super League, pelatih Marcos Reina menegaskan pertandingan melawan Macan Kemayoran bukan sekadar formalitas.

Menghadapi salah satu tim besar di kompetisi justru menjadi motivasi tambahan bagi skuad Persik untuk tampil maksimal di depan pendukung sendiri.

"Laga melawan Persija selalu penting bagi kami."

"Mereka adalah salah satu tim terbaik di liga, jadi pertandingan ini terasa sangat istimewa," jelasnya.

Pelatih asal Spanyol itu juga ingin timnya memberikan hadiah istimewa bagi Persikmania yang sepanjang musim setia mendukung perjuangan Macan Putih.