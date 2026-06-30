jpnn.com, KEDIRI - Menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027, Persik Kediri cuci gudang.

Klub kebanggaan masyarakat Kota Kediri itu melepas lima pemainnya.

Dua dari lima pemain yang dilepas manajemen adalah Yandi Sofyan dan Irkham Mila yang sudah bergabung sejak awal musim 2025/2026.

"Bersama Persik Kediri keduanya selalu berusaha menunjukkan performa terbaik. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras selama berkostum Persik Kediri, baik saat pertandingan atau latihan," kata Manajer Tim Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara, Selasa.

Dia menambahkan, sejak bergabung dengan Persik, mereka selalu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka juga telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Persik Kediri selama mengarungi kompetisi.

Yandi Sofyan yang berposisi sebagai penyerang, membukukan 13 kali penampilan dan satu assist untuk Persik Kediri.

Sedangkan Irkham Mila, yang biasa berposisi sebagai pemain sayap berkontribusi dalam 10 pertandingan Persik Kediri dan membukukan satu gol.

Irkham Mila mencatatkan gol pembuka bagi kemenangan Persik Kediri saat menghadapi PSBS Biak di putaran pertama Super League 2025/2026, 29 Agustus 2025. Dalam laga itu, Persik Kediri menang 1-2.