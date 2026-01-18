Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persik Kediri Ikat Ezra Walian Sampai 2029, Ada Apa Lagi?

Minggu, 18 Januari 2026 – 10:52 WIB
Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: IG persikfcofficial

jpnn.com - KEDIRI - Juara Divisi Utama (sebutan jauh sebelum diberi nama Super League) 2006 Persik Kediri menggeliat di lantai bursa transfer pertengahan musim.

Tak cuma meminjam, meminjamkan, melepas, atau membeli, Persik juga memperpanjang kontrak pegawainya.

"Ezra Walian akan terus melanjutkan perjuangannya bersama Persik Kediri hingga 2029 nanti," bunyi pernyataan pihak tim.

"Komitmen dan semangat juang akan terus menjadi bagian dari perjalanan Macan Putih," bunyi pernyataan Persik di Instagram.

Pemain berusia 28 tahun yang datang dari Persib Bandung pada 2024 itu sempat disebut menjadi incaran Persija Jakarta.

Selain mengikat Ezra lebih lama, Persik juga melepas bek kiri Yusuf Meilana dengan status dipinjamkan ke klub lain.

Persik Kediri menggeliat di lantai bursa transfer pertengahan musim Super League. Ngapain aja, Macan Putih?

