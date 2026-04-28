Persik Kediri Jadi Penentu, Borneo FC Bisa Buat Persib Bandung Tergusur

Selasa, 28 April 2026 – 19:49 WIB

jpnn.com - Borneo FC punya peluang besar untuk mengambil alih puncak klasemen BRI Super League 2025/26 dari Persib Bandung.

Hal ini bisa terwujud saat Borneo FC bertandang ke markas Persik Kediri pada Rabu (29/4/2026).

Pesut Etam saat ini berada dalam situasi krusial karena memiliki jumlah poin yang sama dengan Persib selaku pemuncak klasemen.

Kedua tim bersaing ketat dengan koleksi 66 poin dari 29 pertandingan.

Kemenanangan di Stadion Brawijaya, Kediri akan membawa Borneo FC melesat ke posisi pertama klasemen sementara Super League.

Persib sendiri baru akan melakoni laga tandang sehari berselang melawan Bhayangkara FC.

Meski begitu, naik ke puncak belum tentu menjamin gelar juara. Borneo masih harus menjaga konsistensi dalam empat pertandingan berikutnya.

Setelah menghadapi Persik, Borneo masih ditunggu Persita Tangerang, Bali United, Persijap Jepara, dan Malut United.