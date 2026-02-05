Persik Kediri Mengerikan, Dewa United Bisa Berantakan

jpnn.com - KEDIRI - Persik Kediri memberi sinyal tak mau setengah-setengah di putaran kedua Super League.

Si Macan Putih -julukan Persik, sepertinya bukan hanya mengincar kemenangan demi kemenangan saja, tetapi juga pengin mencetak gol sebanyak-banyaknya. Ngeri gak tuh?

Persik terlah mengontrak lima pemain asing baru pada bursa transfer kedua, empat di antaranya memiliki karakter menyerang, yakni Adrian Luna, Jon Toral, Ernesto Gomez, dan Rodrigo Dias.

Adrian Luna dan Jon Toral yang diterbangkan dari Super League India berperan sebagai gelandang serang.

Sementara itu, Ernesto Gomez bisa menempati tiga posisi sekaligus sebagai sayap kiri, kanan, dan penyerang tengah. Rodrigo Dias yang kenyang pengalaman di Liga Asia Tenggara merupakan striker murni.

Perekrutan kuartet ofensif ini sesuai permintaan sang pelatih, Marcos Reina Torres, yang ingin Macan Putih makin produktif mencetak gol.

Hingga pekan ke-19 lalu, Persik Kediri masih minus sepuluh gol. Dengan rincian 22 memasukkan dan 32 kemasukan gol.

"Fokus di lini tengah saja tidak akan cukup. Lini depan juga harus tajam. Semua keputusan hasil rekomendasi pelatih. Kami melihat kebutuhan tim secara menyeluruh untuk persiapan putaran kedua," ujar Manajer Tim Persik Kediri Syahid Nur Ichsan.