Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persik Kediri vs Borneo FC: Misi Besar Pesut Etam, Persib Bandung Terancam

Rabu, 29 April 2026 – 11:08 WIB
Pasukan Borneo FC berlatih. Foto: borneofc

jpnn.com - Borneo FC Samarinda membawa misi besar saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persik vs Borneo FC akan digelar di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4/2026) sore.

Pesut Etam datang bukan hanya untuk mencari tiga poin, tetapi juga membuka peluang merebut puncak klasemen dari Persib Bandung.

Saat ini, Borneo FC sudah mengoleksi 66 poin, jumlah yang sama dengan Persib selaku pemuncak klasemen.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyadari lawatan ke Kediri tidak akan berjalan mudah.

Bukan hanya soal kualitas lawan, tetapi juga faktor eksternal seperti cuaca yang bisa memengaruhi performa pemain di lapangan.

"Kami tahu main di sini, pertandingan enggak akan mudah karena ada banyak faktor juga."

"Namun, kami sudah siap menghadapi Persik," tegasnya.

Persik Kediri bisa menjadi batu loncatan Borneo FC untuk merebut takhta klasemen dari Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Borneo FC  Persib  persik kediri  Persib Bandung  Super League 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp