JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persik Kediri Vs Borneo FC Sore Ini, Persib Lengser?

Rabu, 29 April 2026 – 10:58 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - KEDIRI - Puncak klasemen Super League bisa berganti penghuni Rabu (29/4) sore WIB.

Itu lantaran peringkat kedua Borneo FC yang mengoleksi poin sama dengan si pemuncak, Persib Bandung, lebih dahulu merumput di pekan ke-30.

Borneo FC bertandang ke kandang Persik Kediri, sedangkan Persib baru bermain pada Kamis (30/4) di markas Bhayangkara FC.

Andai Borneo memetik satu poin atau bahkan tiga poin, itu cukup untuk melengserkan Persib.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyadari semua laga sisa timnya tidak ada yang mudah.

"Kami akan menjalani semua bersama-sama, dan melawan Persik pun jadi pertandingan sulit. Terlebih saat ini kami sedang dalam persaingan ketat di papan atas,” ujar Lefundes.

Menurut Lefundes, konsistensi permainan menjadi suatu keharusan bagi timnya saat ini.

Meski bermain di kandang lawan, ia ingin pemainnya tak tertekan demi menjaga persaingan tersebut.

