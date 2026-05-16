Persik Kediri vs Persija Jakarta: Marcos Reina Lontarkan Ancaman

Sabtu, 16 Mei 2026 – 08:23 WIB

jpnn.com - Persik Kediri menatap laga kandang terakhir musim ini dengan menghadapi Persija Jakarta.

Partai pekan ke-33 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026).

Meski sudah dipastikan aman dari ancaman degradasi, Persik tetap membawa motivasi tambahan.

Kemenangan kontra Persija dinilai memiliki arti penting dalam menjaga tren positif tim berjuluk Macan Putih itu.

Sebelumnya, Persik sukses meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing melawan Arema FC (3-2) dan Semen Padang (3-0).

Pelatih Persik Marcos Reina menegaskan anak asuhnya tidak akan mengendurkan intensitas permainan meski kompetisi hampir berakhir.

"Kami selalu memandang setiap pertandingan dengan keseriusan penuh, tidak terkecuali laga melawan Persija."

"Mereka juga datang dengan motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal," ucapnya.