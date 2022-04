Persik Lepas 6 Pemain Termasuk Youssef Ezzejjari, Siapa Penggantinya?

jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri melakukan perombakan tim jelang bergulirnya Liga 1 musim 2022/2023. Sebanyak enam pemain dilepas termasuk striker asing andalan mereka, Youssef Ezzejjari.

Selain Youssef, pemain asing lainnya juga dilepas, yakni Dionatan Machado dan Marwin Angeles.

Tim berjuluk Macan Putih ini juga melepas tiga pemain lokal secara bersamaan, Aldo Claudio, Fajar Setya, dan Misbahul Akmal.

"Matur nuwun atas perjuangan dan kerja kerasnya di musim ini. Good luck for the next journey," bunyi pernyataan resmi Persik Kediri di akun media sosial resmi mereka.

Dengan melepas tiga pemain asingnya, Persik praktis menyisakan Arthur Felix Silva sebagai bek asing. Meski demikian, manajemen belum mengumumkan siapa saja calon pengganti pemain impor mereka.

Melihat tangan dingin Javier Roca yang menjadi pelatih Persik, besar kemungkinan bakal ada penambahan pemain termasuk memenuhi tiga slot sisa pemain asing. (dkk/jpnn)