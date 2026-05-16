Persik Mengamuk di Dua Laga Terakhir, Persija Jadi Korban Berikutnya?

Sabtu, 16 Mei 2026 – 05:28 WIB

jpnn.com - Laga panas akan tersaji saat Persija Jakarta menyambangi markas Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persik vs Persija akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026).

Persik menyambut Persija dengan modal positif. Tim berjuluk Macan Putih itu baru saja meraih dua kemenangan beruntun.

Baca Juga: Souza Beberkan Kondisi Psikologis Pemain Persija Setelah Gagal Juara

Tak hanya itu, produktivitas lini serang Persik juga meningkat setelah mencetak total tiga gol dalam periode tersebut.

Tercatat, skuad asuhan Marcos Reina itu mengalahkan Arema 3-2 sebelum menghajar Semen Padang 3-0.

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi tim tamu yang harus lebih disiplin menjaga area pertahanan.

Di sisi lain, Persija datang ke Kediri dengan target yang jelas, yakni memenangkan dua laga tersisa.

Persiapan intensif pun dilakukan demi memastikan tim tetap kompetitif di fase akhir musim.