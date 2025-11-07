Persik Vs Persebaya: Gali Greitas Menebar Ancaman

Jumat, 07 November 2025 – 10:51 WIB

jpnn.com - GRESIK - Winger Persebaya Surabaya berkebangsaan Timor Leste Gali Freitas sudah empat kali tampil sebagai starter dari total sembilan penampilan bersama Persebaya di Super League.

Menjelang laga timnya di pekan ke-12 di kandang Persik Kediri, Jumat (7/11) malam WIB, Freitas bak mengirim ancaman buat tuan rumah.

Menurut pemain berusia 20 tahun itu, para pemain Persebaya sudah bisa menciptakan suasana saling percaya satu sama lain, dan semua pemain bisa mencetak gol.

"Siapa saja yang skor (cetak gol) yang penting bisa mengubah angka di papan skornya," ujar mantan pemain PSIS Semarang itu.

"Kami saling percaya satu sama lain. Selama tim bisa mencetak gol dan menang, itu sudah cukup bagi kami," imbuhnya.

Dia berambisi bisa membawa pulang tiga poin.

"Kami siap menjalankan instruksi pelatih. Kami siap untuk pertandingan," kata Gali.

Pemain bernama lengkap Paulo Domingos Gali da Costa Freitas itu sudah mengoleksi satu gol dan dua assist bersama Bajol Ijo.