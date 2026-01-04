Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persik vs Persib: Maung Bandung Kemungkinan Tanpa Federico Barba & Eliano Reijnders

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:43 WIB
Persik vs Persib: Maung Bandung Kemungkinan Tanpa Federico Barba & Eliano Reijnders
Bek asing Persib, Federico Barba. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dua penggawa Persib Bandung berpeluang absen saat menghadapi Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya. 

Kabar tersebut disampaikan Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, Minggu (4/1). 

Hodak mengatakan Federico Barba dan Eliano Reijnders tengah dalam pantauan tim medis seusai mengalami cedera pascalaga kontra PSM Makassar, pekan lalu.

Dalam beberapa sesi latihan pun tak nampak sosok kedua pemain yang baru didatangkan awal musim ini. 

Oleh karena itu, besar kemungkinan Barba dan Eliano akan absen dalam pertandingan yang digelar pada Senin (5/1) malam itu. 

"(Barba dan Eliano) cedera. Namun, saya harap ini tidak serius," kata Hodak. 

Dia menuturkan Eliano dan Barba baru akan kembali berlatih jelang laga melawan Persija Jakarta. Keduanya diistirahatkan demi pemulihan cedera yang maksimal. 

"Eliano akan mulai kembali berlatih ketika kami pulang (ke Bandung), dan untuk Barba kita akan lihat. Kami harus melakukan pemeriksaan," tuturnya. (mcr27/jpnn)

Persib Bandung akan tampil berhadapan dengan Persik Kediri, tanpa dua pilar Federico Barba dan Eliano Reijnders. Pelatih beri penjelasan.

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

persik vs persib  Maung Bandung  Federico Barba  Eliano Reijnders  BRI Super League  Bojan Hodak 
