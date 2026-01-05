Persik vs Persib, Simak Kalimat Bojan Hodak soal Kekuatan Calon Lawan

jpnn.com - BANDUNG – Berikut ini pernyataan Bojan Hodak menjelang laga Persik vs Persib Bandung pada pekan ke-16 Super League yang akan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1) malam WIB.

Pelatih Persib Bandung itu menilai laga tandang melawan Persik Kediri akan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnya.

Hodak mengatakan Persik merupakan tim yang berbahaya ketika bermain di kandang sendiri.

Persib, kata Hodak, kerap mencatatkan hasil positif di hadapan pendukungnya.

"Saya kira akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Jika mereka (Persik) bermain di kandangnya merupakan tim yang benar-benar berbahaya,” kata Hodak dalam keterangan yang diterima di Bandung.

Hodak mengatakan, Persib harus tampil dengan fokus tinggi apabila ingin meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemainnya meningkatkan konsentrasi agar mampu memenangi pertandingan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.

Hodak juga memastikan Persib tidak akan diperkuat sejumlah pemain pada laga tersebut.