Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persik vs Persib, Simak Kalimat Bojan Hodak soal Kekuatan Calon Lawan

Senin, 05 Januari 2026 – 16:52 WIB
Persik vs Persib, Simak Kalimat Bojan Hodak soal Kekuatan Calon Lawan - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG – Berikut ini pernyataan Bojan Hodak menjelang laga Persik vs Persib Bandung pada pekan ke-16 Super League yang akan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1) malam WIB.

Pelatih Persib Bandung itu menilai laga tandang melawan Persik Kediri akan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnya.

Hodak mengatakan Persik merupakan tim yang berbahaya ketika bermain di kandang sendiri.

Baca Juga:

Persib, kata Hodak, kerap mencatatkan hasil positif di hadapan pendukungnya.

"Saya kira akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Jika mereka (Persik) bermain di kandangnya merupakan tim yang benar-benar berbahaya,” kata Hodak dalam keterangan yang diterima di Bandung.

Hodak mengatakan, Persib harus tampil dengan fokus tinggi apabila ingin meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Baca Juga:

Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemainnya meningkatkan konsentrasi agar mampu memenangi pertandingan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.

Hodak juga memastikan Persib tidak akan diperkuat sejumlah pemain pada laga tersebut.

Laga Persik vs Persib Bandung akan menjadi pertandingan yang sulit bagi pasukan Bojan Hodak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   persik vs persib  Persib Bandung  Persik  Bojan Hodak  Super League 
BERITA PERSIK VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp