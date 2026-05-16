Liga Indonesia

Persik Vs Persija, Marcos Reina Tegas: Kami Lebih Serius untuk Menang

Sabtu, 16 Mei 2026 – 09:45 WIB
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres. Foto: persikkediri

jpnn.com - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan timnya memiliki motivasi besar untuk memenangkan duel panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-33 Super League.

Juru taktik asal Spanyol itu memastikan Macan Putih tidak ingin menutup laga kandang musim ini dengan hasil mengecewakan saat menjamu Persija di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5/2026).

"Kalau Persija serius, Persik lebih serius lagi ingin memenangkan pertandingan ini. Misi kami jelas, memberikan kemenangan pada laga kandang terakhir untuk warga Kediri dan Persikmania," ungkap Marcos Reina.

Pernyataan itu menjadi respons langsung atas kesiapan Persija yang datang dengan skuad terbaiknya.

Pelatih Macan Kemayoran Mauricio Souza sebelumnya memastikan timnya tetap memburu kemenangan meski gagal merebut gelar musim ini.

"Kami datang dengan kekuatan terbaik. Kami tetap serius meski Persija tidak juara musim ini. Target kami meraih tiga poin," kata Mauricio Souza.

Namun, Persik tak ingin sekadar menjadi pelengkap pesta penutup musim. Marcos Reina menyebut kemenangan atas Persija akan menjadi kebanggaan besar bagi tim, warga Kediri, hingga para suporter.

"Persija salah satu tim hebat musim ini. Para pemain sudah menunggu laga ini. Publik dan suporter pasti ingin menyaksikan pertandingan besar," ujarnya.

Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta. Macan Putih berambisi untuk bisa mengalahkan Persija.

