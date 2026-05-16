Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persipura Dijatuhi Sanksi Berat: Pertandingan Tanpa Penonton Semusim Penuh

Sabtu, 16 Mei 2026 – 11:34 WIB
Persipura Dijatuhi Sanksi Berat: Pertandingan Tanpa Penonton Semusim Penuh - JPNN.COM
Skuad Persipura Jayapura. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com, JAKARTA - Klub legendaris Papua, Persipura Jayapura, dihantam hukuman telak dari Komite Disiplin PSSI, seusai insiden kerusuhan dalam laga playoff promosi Championship 2025/2026 kontra Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, 8 Mei lalu.

Tak tanggung-tanggung, tim berjuluk Mutiara Hitam itu dijatuhi sanksi paling menyakitkan yaitu larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama semusim penuh pada Championship 2026/2027.

''Persipura Jayapura diberi sanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah selama satu musim, berlaku pada kompetisi yang diikuti pada Tahun 2026/2027," bunyi keputusan Komdis.

Baca Juga:

Hukuman berat itu diputuskan Komdis PSSI dalam sidang 13 Mei 2026 setelah menilai Persipura bertanggung jawab atas aksi brutal suporternya.

Kerusuhan disebut pecah sesaat setelah pertandingan berakhir. Ribuan suporter dilaporkan menyerbu lapangan, merusak fasilitas stadion, memburu perangkat pertandingan, hingga mengejar rombongan Adhyaksa FC di area stadion. 

Situasi makin mencekam ketika aksi anarkistis meluas ke luar stadion.

Baca Juga:

Akibat insiden memalukan itu, Persipura langsung dihajar denda Rp30 juta. 

Komdis PSSI juga menjatuhkan denda Rp50 juta karena banyak suporter masuk ke lapangan setelah laga usai. 

Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persipura Jayapura imbas kerusuhan di laga playoff promosi Liga 1 kontra Adhyaksa FC

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persipura  Komdis PSSI  Sanksi Persipura Jayapura  persipura tanpa penonton 
BERITA PERSIPURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp