Persipura Persembahkan Kemenangan untuk Mettu Dwaramury, Owen Rahadiyan: Kami Fokus di Papan Atas

jpnn.com, JAYAPURA - Persipura Jayapura mengakhiri putaran kedua Grup Timur Championship 2025/2026 dengan berada di posisi papan atas klasemen.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu kini berada di posisi pertama dengan mempunyai 37 poin.

Tim asuhan Rahmad Darmawan itu menjalani laga penutup putaran kedua Grup Timur Championship 2025/2026 dengan menantang Persiku Kudus di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga: Persipura Tunjuk Rahmad Darmawan Sebagai Pelatih

Bermain pada pekan ke-18, Persipura meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Persiku lewat gol Reno Salampessy dan Gunansar Mandowen.

Raihan tiga poin itu sangat disyukuri oleh manajer Persipura, Owen Rahadiyan. Ia mengatakan, kemenangan atas Persiku didedikasikan untuk legenda Persipura, Mettu Dwaramury, yang baru saja berpulang pada Selasa (27/1/2026).

Mettu Dwaramury sosok legendaris yang memiliki peran besar dalam perjalanan panjang sepak bola Papua dan Persipura. Persipura merupakan rumah kedua baginya, sehingga rasa cinta kepada Tim Merah Hitam itu tidak pernah pudar.

Pria asal Sorong, Papua Barat Daya, itu dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan dekat dengan pemain. Bagi para pemain Persipura, ia dikenal sebagai sosok bapa karena mempunyai sikap yang sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah lelah mendukung tim meskipun sedang dalam kondisi sulit.

Menurut Owen, kemenangan yang diraih Persipura atas Persiku bukan sekedar soal hasil. Lebih dari itu, ini bentuk penghormatan kepada figur yang telah mengabadikan hidupnya untuk sepak bola Papua.