Persis Apresiasi Keberhasilan Kejagung Menyelamatkan Uang Rakyat sebesar Rp 13 T

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menyerahkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun dari kasus korupsi di sektor crude palm oil (CPO).

Ia menilai keberhasilan ini menandai keseriusan pemerintah, khususnya Kejagung, dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran oleh korporasi besar.

“Kami apresiasi atas kerja keras Kejagung dan jajarannya, yang sejak awal pemerintahan Prabowo telah menunjukkan law enforcement lebih serius dan lebih berani. Terutama dalam menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi kelas kakap. Pelanggaran mereka terkesan banyak dibiarkan, bahkan dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum,” ujar Kiai Jeje.

Menurutnya, selama ini korporasi besar di sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan perdagangan, terkesan dibiarkan bahkan dimanfaatkan aparat penegak hukum.

Karena itu, langkah Kejagung dinilai tepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Penegakan hukum atas pelanggaran korporasi di berbagai bidang memang sangat tepat diprioritaskan, mengingat dampaknya langsung pada kerugian keuangan negara, kekacauan ekonomi, dan kesengsaraan rakyat banyak,” ucapnya.

Baca Juga: Pakar Yakin Prabowo Dukung Kejagung Kejar Pengembalian Kerugian Negara

Kiai Jeje juga berharap Kejagung terus melanjutkan langkah ini dengan memburu dan mengembalikan kekayaan negara yang dirampas oleh para mafia ekonomi.

Ia menilai, uang hasil korupsi dan penyelewengan itu seharusnya segera digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi rakyat kecil.