Persis di Dasar Klasemen, Pelatih Persib Bojan Hodak Malah Punya Pandangan Berbeda

jpnn.com -

Persib Bandung bakal menghadapi tantangan berat melawan Persis Solo pada pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 2025/26.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam, mempertemukan dua tim dengan posisi kontras.

Persib berada di papan atas, sementara Persis terjerembap di zona bawah klasemen.

Bojan Hodak Heran Persis di Papan Bawah

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku heran dengan posisi Persis di papan bawah. Menurutnya, tim asuhan Peter de Roo punya pertahanan yang solid dan pemain berkualitas.

Salah satu nama yang mencuri perhatian ialah Gervane Kastaneer, yang tak lain mantan penggawa Persib.

Selain itu, Persis juga punya penyerang asing yang sudah mengoleksi tiga gol, Kodai Tanaka.

"Mereka punya banyak pemain bagus. Anda bilang dua, tetapi saya melihat ada lima sampai enam pemain yang berbahaya," kata Hodak di Bandung, Minggu (26/10).