Persis di Ujung Tanduk, Laga Lawan Persita Digelar Tanpa Penonton

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:28 WIB

jpnn.com - SERANG - Pertandingan Persita Tangerang kontra Persis Solo pada pekan terakhir Super League di Banten Internasional Stadium, Sabtu (23/5) dipastikan digelar tanpa penonton.

Laga ini amat krusial bagi Laskar Sambernyawa -julukan Persis, untuk keluar dari zona degradasi.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Persita Tangerang seusai rapat koordinasi dengan Polda Banten.

Situasi ini menjadi pukulan bagi Persis Solo yang tengah berburu poin penyelamat demi keluar dari ancaman degradasi.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kepolisian Daerah Banten, pertandingan Persita vs Persis akan diselenggarakan tanpa penonton sesuai rekomendasi pihak keamanan," tulis pernyataan resmi Persita.

Atmosfer laga dipastikan berbeda. Tidak ada gemuruh tribun, tidak ada dukungan langsung dari suporter.

Persita pun meminta para pendukungnya untuk tidak memaksakan hadir ke stadion dan tetap memberikan dukungan dari luar arena pertandingan.

"Kami mengharapkan seluruh Persita Fans mematuhi keputusan ini demi keamanan dan kelancaran bersama. Mari tunjukkan loyalitas dengan cara berbeda, dari mana pun berada,” lanjut pernyataan klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.