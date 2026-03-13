Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persis Menang Besar dari Bali United, Klasemen Super League Bergoyang Drastis

Jumat, 13 Maret 2026 – 09:20 WIB
Persis Menang Besar dari Bali United, Klasemen Super League Bergoyang Drastis - JPNN.COM
Pasukan Persis Solo merayakan salah satu gol yang bersarang ke gawang Bali United. Foto: persissolo

jpnn.com - SURAKARTA - Persis Solo menutup pekan ke-25 Super League dengan menghantam Bali United 3-0 di Stadion Manahan, Kamis (12/3) malam WIB.

Itu adalah kemenangan kedua beruntun Persis di kandang sendiri, dan dalam 13 laga home Persis di Super League musim ini, baru dua kemenangan yang mereka raih.

Juru Taktik Persis Solo Milomir Seslija mengaku puas dengan permainan pasukannya di depan Bali United.

Baca Juga:

"Seperti yang saya katakan kepada pemain, ini akan menjadi permainan yang sangat sulit karena Bali adalah tim yang sangat berbahaya. Namun, saya pikir kami sudah menunjukkan keinginan untuk menang," tutur Coach Milo.

Baca Juga:

"Pertandingan yang bagus. Saya tahu bahwa kami memiliki penyerang yang sangat berbahaya,” imbuhnya.

Milo pun berani memastikan bahwa timnya terus berkembang di tiap laga.

Lihat di sini hasil lengkap pekan ke-25, Klasemen Super League, dan superbig match.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   klasemen Super League  Super League  Persis  Bali United  Persib  Borneo FC  Persija  Dewa United 
BERITA KLASEMEN SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp