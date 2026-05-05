Persis & Persijap Tumbang, Madura United Vs Bali United Bakal Tegang

Selasa, 05 Mei 2026 – 14:17 WIB

jpnn.com - MADURA - Duel Madura United vs Bali United pada pekan ke-31 Super League di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Selasa (5/5) sore WIB bisa terasa mencekam alias tegang.

Itu lantaran MU yang berlaku sebagai sahibulbait punya kesempatan menjauh dari zona degradasi. Syaratnya, yakni menang dari Bali United.

Kekalahan Persis Solo dari Malut United dan tumbangnya Persijap Jepara di tangan Persija Jakarta seharusnya menambah motivasi Madura United.

Andai menang dari Bali United, maka Madura United menjauh dari Persis Solo dan menyalip Persijap Jepara.

Namun, mengalahkan Bali United meski di Bangkalan pun kini akan menjadi pekerjaan rumah besar buat MU.

Bali United sedang on fire. Tiga laga terakhir, tiga kemenangan. Bali United meraih kemenangan itu dari Malut United, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

"Kami bersyukur persiapan berjalan dengan baik, lancar. Kami sudah mempersiapkan rencana bermain untuk Bali United. Ya mudah-mudahan apa yang kami rencanakan di latihan bisa kami bawa ke pertandingan dan bisa menghasilkan poin maksimal," tutur Karteker Pelatih Madura United Rakhmad Basuki. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-31 dan Klasemen Super League

