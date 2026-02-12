Persis Solo Incar Kemenangan Pertama di Kandang Musim Ini

jpnn.com - SOLO – Persis Solo menjadi satu-satunya tim di Super League musim ini yang belum merasakan kemenangan kandang.

Jumat (13/2) sore, Persis akan membuka pekan ke-21, menjamu Madura United di Stadion Manahan. Tiga poin pertama di kandang sendiri menjadi target Persis.

“Pertandingan melawan Madura United adalah momen yang sangat penting untuk kami. Semoga menang. Saya percaya diri karena ini adalah kesempatan besar untuk menunjukan karakter tim," ujar Pelatih Persis Solo Milomir Seslija.

"Kami akan fokus ke aspek taktikal dan disiplin untuk bisa mengontrol permainan,” imbuh Milo.

Persis Solo saat ini masih menghuni dasar klasemen alias peringkat ke-18 dengan mengoleksi 11 poin.

Dari 20 laga yang sudah dijalani, Persis mencatat dua kali menang, lima kali imbang dan 13 kali kalah.

Dua kemenangan yang didapat Persis ini, justru dicatat saat laga tandang, yakni di kandang Madura United dan Semen Padang.

Dengan posisi yang ada saat ini, Coach Milo itu meminta kepada anak asuhnya untuk bisa melupakan hasil akhir yang tak memuaskan Persis.