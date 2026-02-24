Close Banner Apps JPNN.com
Persis Solo Keluarkan Pernyataan Penting soal Coach Milo, Sakjose!

Selasa, 24 Februari 2026 – 13:04 WIB
Persis Solo Keluarkan Pernyataan Penting soal Coach Milo, Sakjose!
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Foto: diambil dari persissolo

jpnn.com - SOLO - Manajemen Persis Solo membebani pundak Coach Milomir 'Milo' Seslija dengan enam poin dalam dua pertandingan ke depan.

Maksudnya, Milo harus membawa Persis Solo menang dalam dua laga, yakni home vs Persik Kediri pada Minggu (1/3) dan away vs Persijap Jepara pada Kamis (5/3).

Melalui evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh jajaran direksi dan manajemen, Persis dengan ini menyatakan bahwa Pelatih Kepala Tim Utama, Milomir Seslija akan diberi target 6 poin untuk dua laga ke depan, yaitu pertandingan kandang pekan ke-23 kontra Persik Kediri pada Minggu (1/3), dan partai tandang ke markas Persijap Jepara pada Kamis (5/3) mendatang.

Baca Juga:

Dalam periode tersebut, manajemen memberikan dukungan penuh kepada seluruh staf kepelatihan, ofisial, dan jajaran pemain untuk memberikan hasil terbaik sesuai dengan target yang sudah diberikan.

Selain itu, jajaran manajemen Persis juga akan memberikan evaluasi berkala di tiap jangka waktu tertentu untuk memberikan target poin agar Laskar Sambernyawa bisa bertahan di kompetisi strata tertinggi musim depan.

Sakjose.

Baca Juga:

Tak jelas atau tidak ada gambaran alias ancaman jika Milo gagal mencapai target. (ps/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

