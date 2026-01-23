Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persis Solo Keok, Borneo FC Gusur Persib Bandung

Jumat, 23 Januari 2026 – 17:44 WIB
Bintang Borneo FC Mariano Peralta. Foto: IG borneofc.id

jpnn.com - SURAKARTA - Borneo FC Samarinda memuncaki klasemen Super League, menggusur Persib Bandung, Jumat (23/1) sore WIB.

Itu terjadi setelah Pesut Etam -julukan Borneo FC, menundukkan tuan rumah Persis Solo pada pekan ke-18 di Stadion Manahan.

Borneo FC menang 1-0 berkat gol dari Mariano Peralta pada menit ke-15.

Persis Solo yang berupaya mencari gol penyeimbang setelah tertinggal, terpaksa gigit jari.

Presiden ke-7 Jokowi dan anaknya, Kaesang di tribune, menjadi saksi bahwa Persis punya banyak peluang, tetapi lemah dalam urusan akurasi dan penyelesaian akhir.

Kekalahan itu membuat Persis makin terbenam di zona degradasi; 18 kali main baru dapat poin sepuluh.

Hasil itu memberi tekanan buat Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Malut United. Ketat, bro.

TAGS   Persib  Borneo FC  Persis Vs Borneo FC  Super League  klasemen Super League 
