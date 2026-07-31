Persis Solo Tancap Gas di Garudayaksa Training Centre, Tempa Fisik dan Matangkan Taktik

jpnn.com - Persis Solo resmi memulai fase penting persiapan menuju musim 2026/2027 dengan menggelar training camp di Garudayaksa Training Centre, Bekasi, pada 31 Juli hingga 8 Agustus 2026.

Pemusatan latihan ini menjadi momen bagi Laskar Sambernyawa untuk mematangkan strategi sekaligus meningkatkan kualitas permainan sebelum kompetisi dimulai.

Pelatih Ricky Nelson menegaskan agenda di Garudayaksa bukan sekadar latihan rutin. Selama berada di pusat latihan tersebut, skuad Persis akan ditempa melalui serangkaian uji coba melawan klub-klub Super League agar para pemain terbiasa menghadapi tekanan dari lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi.

Menurut Ricky, pertandingan uji coba itu akan menjadi tolok ukur keberhasilan program latihan yang telah dijalani selama pramusim.

Tim pelatih ingin memastikan setiap pemain mampu menjalankan instruksi taktik dengan baik, baik ketika membangun serangan maupun saat bertahan.

"Pada training camp nanti, kami akan menjalani beberapa uji coba melawan tim Super League. Kami ingin melihat bagaimana para pemain menerapkan taktik yang selama ini kami latih," ujar Ricky Nelson.

Tak hanya aspek permainan, kondisi fisik para pemain juga akan dievaluasi secara menyeluruh.

Ricky menilai training camp di Garudayaksa menjadi kesempatan ideal untuk mengukur kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi yang diprediksi berlangsung ketat.