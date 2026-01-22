Persis Solo Vs Borneo FC Buka Pekan ke-18 Super League

jpnn.com - SOLO - Jeda setengah musim Super League usai, pekan ke-18 bergulir mulai Jumat (23/1).

Persis Solo vs Borneo FC di Stadion Manahan menjadi pertarungan pembuka.

Menjelang menghadapi Borneo FC, Persis kedatangan bek tengah Kadek Raditya Maheswara dengan status pinjaman sampai akhir kontrak dari Persebaya Surabaya.

Kadek mengaku siap memberikan penampilan terbaiknya untuk Persis.

Menurutnya, tujuan utama datang ke Kota Bengawan ialah membantu Persis keluar dari zona degradasi.

“Saya tahu di Persis saat ini dalam situasi kurang baik. Ini bukan hal mudah, tetapi saya paham dan tidak menjadikan ini sebagai beban untuk saya. Saya ingin membawa Persis ke posisi yang lebih baik,” kata Kadek di laman Persis.

Dia yakin dengan kekompakan tim bisa membuat Persis mendapatkan hasil yang positif. (ps/jpnn)

Jadwal Pekan ke-18 dan Klasemen Super League

