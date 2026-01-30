Persis Solo vs Persib Bandung: Seusai Hukuman, Eliano Reijnders Siap Jadi Pembeda

Jumat, 30 Januari 2026 – 05:41 WIB

jpnn.com - Eliano Reijnders memberikan sinyal penting menjelang lawatan Persib Bandung ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persis vs Persib akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Reijnders menyebut kondisi fisiknya berada pada level ideal setelah melewati masa istirahat tambahan.

Full back Timnas Indonesia itu sebelumnya harus absen pada pertandingan kontra PSBS Biak akibat sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu kuning.

"Minggu lalu saya tidak bermain. Jadi, saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar," ucap Reijnders.

Kembalinya pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi suntikan penting bagi Persib yang tengah memburu hasil maksimal di laga tandang.

Reijnders menilai seluruh pemain Maung Bandung telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan.

Meski Persis Solo saat ini berada di papan bawah klasemen, Reijnders menegaskan situasi tersebut tidak bisa dijadikan patokan.