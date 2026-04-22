Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persis Vs Bhayangkara FC Sore Ini Sangat Spesial Buat Sidibe

Rabu, 22 April 2026 – 08:07 WIB
Persis Vs Bhayangkara FC Sore Ini Sangat Spesial Buat Sidibe - JPNN.COM
Winger Bhayangkara FC Moussa Sidibe. Foto: ileague

jpnn.com - SOLO - Bintang Bhayangkara FC Moussa Sidibe mengaku laga timnya di pekan ke-29 Super League sangat spesial buat dirinya.

Bhayangkara FC yang sedang on fire, berkunjung ke markas Persis Solo di Stadion Manahan, Rabu (22/4) sore WIB.

Sidiber pernah membela Persis selama dua musim.

Pemain asal Mali itu mengatakan dirinya sangat menaruh rasa hormat kepada Persis yang merupakan tim pertamanya di Indonesia.

"Ini akan pertandingan yang sangat spesial bagi saya. Persis adalah tim yang membuka pintu bagi saya di Indonesia," ujar Sidibe. 

"Saya memiliki beberapa momen indah di kota ini bersama keluarga dan bersama Persis Solo. Jadi, momen ini sangat spesial bagi saya," katanya.

Sidibe pun mengungkapkan kesiapannya menjelang laga tersebut.

Menurutnya, waktu persiapan yang singkat tidak akan berpengaruh terhadap tekad timnya untuk bisa meraih kemenangan. 

Dalam 11 laga bersama Bhayangkara FC di Super League, Sidibe sudah mencetak 10 gol dan 6 asistensi.

TAGS   Persis vs Bhayangkara FC  Super League  klasemen Super League  Sidibe 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp