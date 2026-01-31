Persis Vs Persib Sore Ini: Kedua Pelatih Sama-Sama Tak Yakin

jpnn.com - SURAKARTA - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak mewaspadai wajah baru Persis Solo, tim yang akan dihadapi pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Sabtu (31/1) sore WIB.

Hodak mengatakan, Persis Solo kini punya kekuatan yang jauh berbeda dibandingkan putaran pertama.

Perubahan kursi kepelatihan di kubu lawan menjadi sorotan utama Hodak. Menurutnya, kehadiran Milomir 'Milo' Seslija membawa dampak signifikan bagi performa Laskar Sambernyawa.

"Persis Solo sekarang berada dalam situasi yang berbeda karena pergantian pelatih. Coach Milo sudah lama bekerja di Indonesia dan memiliki pengalaman serta kesuksesan," ujar Hodak.

Dia juga mencermati perubahan komposisi pemain asing yang membuat Persis Solo tampil lebih solid di dua laga terakhir.

Hodak menegaskan, bermain di kandang Persis bukanlah perkara mudah bagi tim manapun.

"Ini adalah tim yang benar-benar baru dan saya yakin mereka akan makin kuat. Tidak ada tim yang bisa datang ke sini dengan jaminan menang," katanya.

Sementara itu, Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku pertandingan mungkin akan berjalan sulit buat timnya.