Persita Bisa Tentukan Nasib Borneo FC dan Persib di Puncak

Selasa, 05 Mei 2026 – 08:56 WIB

jpnn.com - Borneo FC dan Persib Bandung sama-sama menjaga tekanan dalam persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Persib saat ini memimpin klasemen dengan 72 poin dari 31 pertandingan, sementara Borneo FC membuntuti di posisi kedua dengan nilai 69.

Namun, Borneo FC masih berpeluang menyamakan perolehan poin Persib karena baru menjalani laga pekan ke-31 pada Selasa (5/5/2026) melawan Persita Tangerang.

Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit. Persita datang dengan modal kemenangan atas PSIM Yogyakarta, sekaligus memutus tren negatif mereka.

Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyebut laga kontra Persita sebagai pertandingan krusial yang harus diperlakukan layaknya final.

"Final kami berikutnya ialah Persita Tangerang. Ini pertandingan yang sulit karena mereka adalah tim yang kuat," ucapnya.

Dandri menambahkan bahwa konsistensi menjadi kunci utama jika Borneo FC ingin terus bersaing di jalur juara hingga akhir musim.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan suporter dalam laga-laga kandang tersisa yang dinilai sangat berpengaruh bagi tim.