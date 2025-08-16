Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Digulung Persebaya, Carlos Pena Jadi Sasaran Tembak La Viola

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 23:11 WIB
Persita Digulung Persebaya, Carlos Pena Jadi Sasaran Tembak La Viola - JPNN.COM
Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena saat tampil di Super League 2025/26 di Jakarta International Stadium, Jakarta. Foto: persitafc.com

jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang kembali telan kekalahan di Super League 2025/26 saat jumpa Persebaya Surabaya.

Bermain di Indomilk Arena Stadium, Tangerang, Sabtu (16/8) Muhammad Toha dan kawan-kawan menyerah dengan skor tipis 0-1.

Pada laga ini jala gawang Igor Rodrigues bobol melalui Francisco Rivera pada menit ke-23.

Kekalahan ini membuat penggemar tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut kecewa kepada Carlos Pena.

Juru taktik kelahiran 28 Juli 1983 itu masih belum mampu membawa Persita meraih kemenangan dan mencetak gol di Super League 2025/26.

Tercatat di laga sebelumnya Persita hancur lebur di tangan Persija Jakarta dengan skor telak 0-4.

Mantan manajer Ratchaburi F.C tersebut mengaku bertanggung jawab atas hasil minor yang diraih tim kebanggan masyarakat kota Benteng.

Pelatih asal Spanyol itu berjanji membawa Persita bangkit di laga berikutnya melawan Madura United pada Minggu (24/8).

Persita Tangerang kembali telan kekalahan di Super League 2025/26 saat jumpa Persebaya Surabaya, Sabtu (16/8)

TAGS   Persita Tangerang  carlos pena  Super League  Persebaya 
