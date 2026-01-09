Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Hancurkan Borneo FC, Malut United Punya Kans Juara Setengah Musim

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:30 WIB
Persita Tangerang merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang Borneo FC. Foto: IG liga1match

jpnn.com - TANGERANG - Persita Tangerang memaksa Borneo FC menelan pil pahit di pekan ke-17 Super League.

Pada pertemuan dua tim di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (9/1) sore itu, Persita menang 2-0.

Tuan rumah tampil luar biasa dan kemenangan dari pemimpin klasemen itu bukan karena keberuntungan.

Persita terlihat lebih memiliki variasi serangan ketimbang Borneo.

Dua gol Persita dicetak Javlon Guseynov pada menit ke-3 dan penalti Aleksa Andrejic di menit 85.

Malut United, Persib Bandung, dan Persija Jakarta berpeluang menggusur Borneo FC di pekan ke-17 Super League.

