Persita Hantam PSIM 4-0, Cek Statistik Pertandingan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:32 WIB

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG – Persita Tangerang selalu menang dalam lima laga beruntun di BRI Super League.

Kemenangan ke-5 diraih setelah menjamu PSIM Yogyakarta di Indomilk Arena, Jumat (17/10) sore WIB.

Persita menang 4-0 berkat gol Eber Bessa (menit ke-24), Rayco (70 dan 85), serta dari Pablo Ganet (90+4).

Sepanjang pertandingan, Persita memang tak mendominasi, cenderung lebih banyak menunggu serangan PSIM.

Cek -geser, IG di atas untuk melihat statistik laga.

Sebelum menaklukkan PSIM, Persita mengalahkan Semen Padang, Persib Bandung, Persijap Jepara, dan PSM Makassar. (ig/jpnn)