Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Kalah, Carlos Pena Enggak Sungkan Bicara Kunci Kemenangan Persebaya

Minggu, 05 April 2026 – 06:27 WIB
Pemain Persita Tangerang Mario Jardel (kedua kanan) berebut bola dengan pesepakbola Persebaya Francisco Rivera (kanan) dalam pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (4/4/2026) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – Persita Tangerang kalah tipis dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

Pelatih Persita Carlos Pena menilai kunci kemenangan Persebaya ialah kemampuan memanfaatkan peluang.

"Sementara kami juga memiliki beberapa peluang. Namun, gagal dikonversi menjadi gol," kata Carlos Pena dalam konferensi pers setelah pertandingan di Surabaya, Sabtu malam.

Dia menyebut lini pertahanan Persebaya tampil solid sehingga menyulitkan timnya dalam menciptakan gol.

Carlos Pena mengatakan, timnya telah berupaya membangun serangan melalui penguasaan bola maupun transisi, tetapi gagal.

Meski demikian, dia mengapresiasi penampilan pemainnya yang dapat menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Dia menegaskan secara keseluruhan timnya tetap menunjukkan perkembangan sepanjang musim.

Terutama, kata Carlos, kemampuan mengombinasikan penguasaan bola dan serangan cepat, dalam beberapa laga terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita  Persita Tangerang  carlos pena  Persebaya  Super League 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp