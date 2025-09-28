Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa

Minggu, 28 September 2025 – 07:07 WIB
Persita Melabrak Persib, Carlos Pena Sedikit Kecewa - JPNN.COM
Pelatih Persita Carlos Pena. Foto: diambil dari persitafccom

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang mengalahkan Persib Bandung 2-1 pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam.

Persib sempat mendapat hadiah penalti di awal laga, tetapi gagal dieksekusi dengan baik oleh Luciano Lucho Guaycochea. Setelah tendangannya mampu dihalau oleh Igor Rodrigues.

Sementara itu, Persita mampu mencetak dua gol melalui tendangan bebas Javlon Guseynov dan Esal Sahrul.

Baca Juga:

Persib kemudian mencetak gol melalui Beckham Putra di pengujung laga.

Baca Juga:

Pelatih Persita Carlos Pena mendedikasikan kemenangan itu untuk fan yang tak bisa menyaksikan laga ini secara langsung.

"Momen yang sangat membuat kami senang, tetapi saya sedikit kecewa karena kami tidak bisa melakukannya di hadapan fan Persita. Saya ingin bermain laga seperti ini di Indomilk Arena. Tiga poin ini adalah untuk mereka,” ujar Pena.

Pelatih Persita Carlos Pena masih menyimpan kekecewaan meski timnya bisa mengalahkan Persib.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita  Persib  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp