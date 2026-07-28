Persita Panaskan Mesin, Latihan Fisik Sampai ke Yogyakarta

jpnn.com - YOGYAKARTA - Persita Tangerang tak ingin datang ke Super League 2026/2027 hanya sebagai pelengkap.

Klub penyandang julukan Pendekar Cisadane itu telah punya persiapan latihan berintensitas tinggi demi mewujudkan ambisi bersaing di papan atas musim ini.

Salah satu agenda penting yang sudah disiapkan adalah pemusatan latihan di Yogyakarta selama kurang lebih dua pekan pada awal Agustus.

Selain itu, skuad asuhan Carlos Pena juga akan melakoni sejumlah laga uji coba melawan sesama kontestan Super League untuk mengasah strategi, kekompakan, sekaligus menguji filosofi permainan tim.

Sebelum bertolak ke Yogyakarta, seluruh pemain lebih dulu menjalani latihan rutin di Indomilk Arena.

Tak hanya mengolah bola di lapangan, mereka juga diwajibkan mengikuti sesi penguatan fisik di pusat kebugaran agar memiliki stamina dan kekuatan yang lebih baik saat kompetisi dimulai.

Pelatih fisik Persita Luis Gutierrez, menjelaskan peningkatan kondisi pemain dilakukan secara bertahap.

Pada fase awal, fokus tim pelatih adalah mengembalikan kebiasaan pemain berlatih bersama setelah sebelumnya hanya menjalani program individu.