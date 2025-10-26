Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Pulang dari Bali dengan Rekor Tak Terkalahkan dalam 7 Laga Terakhir

Minggu, 26 Oktober 2025 – 07:46 WIB
Persita Pulang dari Bali dengan Rekor Tak Terkalahkan dalam 7 Laga Terakhir - JPNN.COM
Bali United Vs Persita Tangerang di pekan ke-10 Super League. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang meraih satu poin setelah bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (25/10) malam.

Hasil imbang itu membuat Persita masih menjaga rekor tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir:

  • Bali United 0-0 Persita
  • Persita 4-0 PSIM Yogyakarta
  • Persita 2-0 Semen Padang
  • Persita 2-1 Persib Bandung
  • Persijap Jepara 1-2 Persita
  • Persita 2-1 PSM Makassar
  • Madura United 1-1 Persita

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan satu poin dari Bali adalah hasil yang baik bagi timnya.

Baca Juga:

"Pertandingan bagus dari kedua tim. Saling menghormati keduanya, permainan sangat taktikal ditunjukan oleh kedua tim,” ujar Pena.

Baca Juga:

"Kedua tim juga sangat disiplin dalam bermain, bagi kami ini adalah poin yang bagus. Karena Bali United bermain bagus, sulit bermain disini dan meraih poin. Mereka bermain dinamis."

"Kami bekerja dengan baik dan bertahan juga dengan baik. Satu poin dan tidak kebobolan ini menjadi poin yang bagus untuk kami,” imbuh Pena.

Lihat hasil, jadwal pekan ke-10, dan klasemen Super League setelah Persita Tangerang pulang dari Bali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Persita  Bali United vs Persita  klasemen Super League 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp